Crash du vol Rio-Paris : l'heure du jugement pour Air France et Airbus

Air France et Airbus sauront ce lundi 17 avril si la justice reconnaît leur part de responsabilité dans le crash du vol Rio-Paris, en 2009, qui avait fait 228 morts.

Un jugement extrêmement symbolique. Le tribunal correctionnel de Paris doit se prononcer ce lundi 17 avril sur la responsabilité pénale d’Air France et Airbus concernant le crash du vol Rio-Paris, survenu en 2009. Les deux entreprises sont jugées pour homicides involontaires, alors que 216 passagers et 12 membres d’équipage avaient trouvé la mort.

Si la compagnie aérienne tricolore et le constructeur européen n’encourent «que» 225.000 euros d’amende, la décision, dans le cas où elle venait à établir une faute de leur part dans l’accident, serait désastreuse en termes d’image.

Le 1er juin 2009, le vol AF447 s’était abîmé dans l’océan Atlantique. Des débris et quelques corps avaient été retrouvés rapidement, mais il avait fallu attendre deux ans pour que la carlingue, qui enfermait la plupart des victimes, ne soit localisée, à environ 4.000 mètres de profondeur.

Les sondes Pitot au cœur du crash

Selon l’enquête, les pilotes ont été désorientés alors qu’ils étaient en vol de croisière et ne sont pas parvenus à rattraper le décrochage de l’appareil, en plein Pot au noir, zone située au-dessus de l’Atlantique et réputée pour ses conditions météorologiques très instables. Il en est ressorti que le givrage des sondes Pitot, qui permettent de calculer la vitesse de l’avion, a été l’élément déclencheur du drame, rendant très difficile le travail des pilotes. L’un d’eux avait alors pris une trajectoire montante, provoquant le décrochage (l’air ne porte plus suffisamment l’appareil, du fait de son angle).

Ce décrochage avait duré 4 minutes et 23 secondes jusqu’à l’impact avec l’océan. Ces derniers instants ont été décortiqués par des experts, via les discussions dans le cockpit enregistrées par les boîtes noires. Tandis que les interrogatoires ont permis à certains de pointer des erreurs de pilotage, des proches des victimes ont salué le travail de l’équipage, plongé «dans l’incompréhension totale» mais qui a «tout fait pour sauver l’avion».

Pas de condamnation requise

En ce qui concerne les deux entreprises, c’est la question des mesures prises concernant les sondes Pitot qui prédomine. En effet, plusieurs incidents les concernant s’étaient déjà produits les mois précédents. Air France avait-elle suffisamment alerté et formé ses équipages, pour y faire face en vol ? Airbus avait-elle pris conscience de la gravité de ses problèmes, pour en avertir les compagnies ?

Lors du procès, qui s’est tenu en novembre et décembre dernier, de longs débats, souvent très techniques, s’étaient tenus. Les représentants du parquet avaient conclu que «nous ne sommes pas en mesure de requérir la condamnation d’Air France et d’Airbus». Une position qui a suscité l’indignation chez les parties civiles, mais qui fait écho au non-lieu initial prononcé par les juges d’instruction, en 2019, avant qu’un appel ne change cette décision et permette le procès. La défense a plaidé la relaxe.