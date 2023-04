Isère : une randonneuse secourue après avoir passé plusieurs jours bloquée en haute montagne

Une randonneuse à ski portée disparue a été retrouvée saine et sauve. Pendant plusieurs jours, Aurélie Dutertre a du rester dans une cabane du massif de Belledonne (Isère), en raison de fortes chutes de neige.

Un dénouement heureux pour Aurélie Dutertre. Partie randonner à ski en autonomie mercredi dernier, cette randonneuse de 46 ans a été portée disparue vendredi, quand son compagnon a alerté les autorités en ne la voyant pas revenir à son point de départ dans le massif de Belledonne, en Isère. Dimanche 16 avril, elle a finalement été retrouvée saine et sauve.

Aurélie Dutertre s'était réfugiée dans une cabane dont elle ne pouvait plus sortir à cause d'importantes chutes de neige. C'est la CRS Alpes qui est parvenue à la retrouver, non loin des lacs des 7 Laux.

«La quantité de neige qui était tombée était tellement importante qu'elle ne pouvait plus ouvrir la porte de la cabane depuis l'intérieur», a expliqué la CRS Alpes de Grenoble à France 3.

Le dernier contact avec Aurélie Dutertre avait été établi mercredi. Samedi, les policiers spécialisés dans le secours en montagne n'avaient pu accéder au plateau des 7 Laux en raison de conditions météo et d'un fort risque d'avalanche. Les secours en montagne ont donc été dépêchés au plus tôt ce dimanche, avec l'appui d'une caravane terrestre, pour tenter de localiser la randonneuse.

La randonneuse a ainsi pu être évacuée à ski à la mi-journée. Elle souffre d'une légère hypothermie.