Une femme grièvement blessée après avoir chuté dans un gouffre en Bretagne

Une femme de 40 ans est en urgence absolue ce mardi 18 avril, après avoir fait une chute de huit mètres la veille dans le Gouffre de Plougrescant dans les Côtes-d’Armor en Bretagne.

Plus de deux heures ont été nécessaires pour l’évacuer. Après avoir chuté de huit mètres dans le Gouffre de Plougrescant dans les Côtes-d’Armor en Bretagne ce lundi, une femme de 40 ans a été hospitalisée en urgence absolue à l’hôpital de Brest.

Les faits se sont déroulés vers 15h30 ce lundi d’après Ouest-France, alors que la victime était en vacances avec sa famille dans la région. Alors qu’elle se trouvait en haut des rochers, la femme a chuté dans la faille, profonde de plusieurs mètres.

Une vingtaine de personnes mobilisées

L’accès au site ayant été difficile, l’intervention des secours a été particulièrement compliquée, malgré une vingtaine de personnes mobilisées sur place. Et pour cause, toujours selon la même source, ce sont finalement les équipes du Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (Grimp) qui sont intervenues.

In fine, deux heures plus tard, les secours sont parvenus à secourir la victime, évacuée en urgence absolue en hélicoptère vers l’hôpital de Brest.

En 2021, un accident similaire s’était également produit sur ce site très fréquenté par les touristes chaque année. Un jeune homme de 21 ans était mort après avoir chuté dans le Gouffre de Plougrescant.