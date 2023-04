Projet d'attentat à l'Elysée : 5 à 15 ans de prison pour cinq radicalisés

Cinq hommes adeptes de l’islam radical ont été condamnés à des peines allant de cinq à quinze ans de prison, pour avoir prévu de commettre un attentat autour de l'Elysée, en 2019.

Leur projet n’aura heureusement pas vu le jour. Pour avoir préparé un attentat aux abords du palais de l'Elysée, en 2019, cinq hommes radicalisés, dont deux étaient mineurs à ce moment-là, ont été condamnés à des peines de 5 ans à 15 ans de prison.

Les accusés, âgés de 17 à 39 ans lors de leur interpellation entre avril et juillet 2019, ont été reconnus, sauf un, coupables d'appartenance à une association de malfaiteurs terroriste, à l'issue d’un procès de plus de deux semaines, tenu à huis clos. Seul accusé à comparaître libre sous contrôle judiciaire, Anis Mesroua, a été uniquement reconnu coupable de financement d'une entreprise terroriste et condamné à 5 ans de prison dont 18 mois avec sursis. En raison de la détention provisoire déjà effectuée, il a pu ressortir libre du palais de Justice.

Le plus âgé du groupe, Alexandre Benon, a été condamné à une peine de 15 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté des deux tiers ainsi que d'une obligation de suivi socio-judiciaire de 5 ans à l'issue de sa peine. Karim Berdjeghloul, proche de celui-ci, a été condamné pour sa part à 12 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté des deux tiers ainsi que d'une obligation de suivi socio-judiciaire de 5 ans à l'issue de sa peine.

Farid X, mineur au CV très inquiétant, «émir» du groupe

Un troisième homme, Farid X. (identité modifiée conformément à la loi sur la protection des mineurs), mineur, et considéré comme «l'émir» du groupe, a également été condamné à 12 ans de réclusion criminelle, sans période de sûreté mais avec une obligation de suivi socio-judiciaire de 5 ans à l'issue de sa peine. Il avait déjà été arrêté en Allemagne en février 2017, à l'âge de 15 ans, pour avoir tenté de rejoindre la Syrie et de combattre pour Daesh.

Selon les enquêteurs, il envisageait notamment d'attaquer l'ambassade de Chine à Paris ou une église un samedi ou un dimanche «lorsqu'il y avait beaucoup de monde». Mais son principal objectif aurait été de s’en prendre à des policiers en faction autour du palais de l'Elysée et d'attaquer des forces de l’ordre à l'entrée de l’avenue des Champs-Elysées, pour «commettre un massacre».

Le second mineur au moment des faits, Adam X. (identité modifiée), d'origine tchétchène, proche de Farid X., a été condamné à 5 ans de prison pour ne pas avoir dénoncé le projet d'attaque dont il avait connaissance.

Le groupe avait été infiltré par deux agents du renseignement intérieur. Les cinq hommes étaient dans le viseur de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) depuis le 1er février 2019 en raison de leur adhésion aux thèses islamistes radicales et au «jihad armé». Des écoutes et des propos tenus lors de réunions préparatoires ont été mises en avant par l’accusation.