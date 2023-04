Lamborghini, Dior, Rolex, four à pizza… : l’impressionnante liste de biens saisis aux trafiquants de drogue et mis aux enchères ce mardi

Une vente aux enchères de grande ampleur se tient ce mardi au Palais de Justice de Paris, sur l’île de la Cité, proposant aux acheteurs des biens issus des saisies liées au trafic de drogue.

La salle des «grands procès» de la cour d’appel de Paris, au sein du Palais de Justice historique, accueillera ce mardi après-midi un rendez-vous inhabituel. Plutôt que des parties civiles, des accusés ou des avocats, elle fera place à un commissaire-priseur, des objets de luxe et des acheteurs. L’Agrasc (Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués) va en effet y organiser une vente aux enchères de biens saisis par la justice à des trafiquants de drogue.

La liste des 277 lots sur lesquels enchérir est impressionnante. Deux Lamborghini (dont une mise à prix à 160.000 euros), des montres Rolex (8.000 euros), des chaussures Louboutin, des sacs Vuitton, ou encore un pyjama Dior, pour les adeptes de marques de luxe. Mais aussi d'autres voitures et vêtements, des quads, des motos, des vélos, de la maroquinerie, des aspirateurs, des consoles de jeux, des bijoux, des pièces d’or, ou encore un four à pizza…

«Priver les délinquants du produit de leurs crimes et délits»

Si le but est de récolter de l’argent (le montant des mises à prix atteint 700.000 euros), qui doit être reversé à la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, l’opération sert aussi de communication pour les autorités. Elle doit montrer aux citoyens l’action des pouvoirs publics, des forces de l’ordre et de la justice pour lutter contre les stupéfiants et leur capacité à «priver les délinquants du produit de leurs crimes et délits», selon le ministère de l’Economie.

Ainsi, en 2022, les saisies des avoirs criminels ont atteint une valeur de plus de 771 millions d’euros.

A noter que les acheteurs souhaitant être sur place et les personnes voulant observer les lots (leur exposition, hormis les véhicules, se déroule de 10h à 12h30) doivent s’inscrire sur internet. La vente se déroulera en présentiel et en ligne. Il sera possible de la suivre via Drouot ou Moniteur.