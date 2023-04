Seine-Saint-Denis : deux hommes mis en examen et écroués après avoir tué un automobiliste

Après le meurtre d'un automobiliste de 21 ans tué à coups de couteau samedi à Drancy (Seine-Saint-Denis), deux hommes ont été mis en examen et placés en détention provisoire mardi.

L'enquête menée par la police judiciaire de Seine-Saint-Denis progresse. Deux individus ont été mis en examen et écroués mardi suite au meurtre d'un automobiliste de 21 ans tué à coups de couteau samedi à Drancy (Seine-Saint-Denis). L'un d'entre eux s'était rendu à la police, le second a pu être interpellé par les forces de l'ordre à la sortie de son domicile à Sevran.

Les faits avaient eu lieu samedi soir vers 20h dans un quartier pavillonnaire de Drancy. Les policiers s'étaient rendus sur place à la suite d'un appel signalant un accident.

Des images de vidéo-surveillance et des témoins avaient permis d'établir qu'à la suite d'un différend entre les occupants de la voiture et deux hommes, l'un d'eux avait brisé la vitre avant gauche tandis que l'autre avait porté deux coups de couteau au conducteur, au thorax et à l'abdomen.

La victime avait alors perdu le contrôle de son véhicule qui s'était encastré sur d'autres, quelques mètres plus loin. Les sapeurs-pompiers n'étaient pas parvenus à la réanimer.