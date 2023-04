Un acteur meurt à 22 ans après 12 opérations de chirurgie pour ressembler à une star de K-pop 

Un acteur canadien a perdu la vie après avoir subi douze d'opérations de chirurgie esthétique pour ressembler à Jimin, le chanteur star du groupe de K-pop BTS.

Âgé de 22 ans, l’acteur canadien Saint Von Colucci est mort dimanche dernier. Le jeune homme est décédé dans un hôpital sud-coréen après avoir réalisé une douzaine d'opérations de chirurgie esthétique en l’espace de quelques mois, rapporte le DailyMail.com, et le site TMZ.

Il souhaitait ressembler à Jimin, la star du groupe de K-pop BTS. Au total, Saint Von Colucci, qui avait décroché un rôle dans la série coréenne «Pretty Lies», avait dépensé 220.000 dollars en chirurgie esthétique. Il avait notamment réalisé une chirurgie plastique des paupières, plusieurs lifting, une rhinoplastie et une chirurgie des lèvres.

La veille de son décès, Saint Von Colucci s’était fait retirer ses implants dentaires et avait développé une infection. «C'est une nouvelle tragique», a déclaré son agent d'image Eric Blake. Ce dernier a expliqué que Saint Von Colucci trouvait son menton et sa mâchoire trop larges et trop carrés.