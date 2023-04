Affaire Frédéric Péchier : soupçonné d’empoisonnement, l’anesthésiste de Besançon peut-il continuer à exercer la médecine ?

La chambre de l’instruction de Besançon doit rendre une nouvelle décision concernant la possibilité pour Frédéric Péchier, soupçonné de 30 cas d’empoisonnement dont 12 mortels, de continuer à exercer la médecine.

Mis en examen pour 30 cas d’empoisonnement dont 12 mortels, l’anesthésiste Frédéric Péchier demande à pouvoir continuer d’exercer la médecine. La chambre de l’instruction de Besançon doit rendre sa décision ce mercredi 26 avril.

Etant présumé innocent, il avait obtenu le droit, en janvier, via une précédente décision s’appuyant sur une lecture stricte de son contrôle judiciaire, le droit de pouvoir continuer à exercer, mais uniquement comme médecin généraliste. Le conseil de l’Ordre devait pour cela donner son accord.

Il n’avait pas eu à le faire, puisque le parquet avait immédiatement contesté, en saisissant le magistrat instructeur, pour alourdir le contrôle judiciaire. En février, celui-ci avait alors notifié à Frédéric Péchier son interdiction d’exercer toute activité médicale. Son avocat, Me Randall Schwerdoffer, avait dénoncé un «acharnement judiciaire pour empêcher le docteur Frédéric Péchier de retrouver un semblant d’existence». Il avait fait appel, ce qui vaut à la chambre de l’instruction de se prononcer à nouveau ce mercredi.

De nouveaux éléments dans l'enquête

Agé de 51 ans, l’anesthésiste est mis en examen, depuis le 29 mars dernier, pour 30 cas d’empoisonnement de patients, dont 12 ont été mortels. Il est placé sous le statut de témoin assisté pour deux autres, dont un mortel. Il est suspecté d’avoir pollué des poches de perfusion dans deux cliniques où il officiait à Besançon, entre 2008 et 2017. Le but aurait été double : provoquer des arrêts cardiaques et ainsi intervenir pour prouver ses qualités de réanimateur, mais aussi porter préjudice à des collègues avec qui il se trouvait en conflit.

Dans une grande majorité de ces cas, des expertises rendues fin mars ont conclu à des «suspicions fortes» d’administration de produits, comme la lidocaïne, à des patients victimes, a indiqué le procureur.

Libre sous contrôle judiciaire, Frédéric Péchier a toujours nié, pointant plutôt des erreurs médicales de ses confrères, dans la plupart des cas. L’instruction est toujours en cours et pourrait encore durer de longs mois, avant la décision, ou non, de le mettre en accusation pour un procès.