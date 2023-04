Côte-d’Or : maire du petit village d'Echenon, il détenait des images pédopornographiques

Dominique Lott, ancien maire d'Echenon (Côte-d’Or), qui a démissionné après avoir été interpellé et mis en cause pour détention d’images pédopornographiques, doit être jugé ce mercredi 26 avril, à Dijon.

Il avait été pris dans les filets d’une vaste opération de lutte contre la pédopornographie. Dominique Lott, à l’époque maire du village d'Echenon, en Côte-d’Or, avait été interpellé parmi 48 hommes en novembre dernier. Il doit être jugé ce mercredi 26 avril pour détention d’images pédopornographiques, par le tribunal correctionnel de Dijon.

Le parquet avait expliqué que «des images et des vidéos mettant en scène des mineurs de 5 à 15 ans, dans des poses suggestives, ou ayant des rapports sexuels entre eux ou avec des adultes», avaient été retrouvées en sa possession, sur du matériel informatique. Plus de 10.000 documents auraient été téléchargés en 2022. L’élu avait rapidement reconnu une partie des faits qui lui sont reprochés.

Peine maximale de 7 ans de prison

Il lui avait cependant fallu quelque temps pour démissionner de son poste. Une pétition lancée par des habitants avait même vu le jour, demandant à Emmanuel Macron de le révoquer. Il avait alors quitté la mairie le 20 décembre.

Il encourt des peines maximales de sept ans de prison et 100.000 euros d’amende.

Le vaste coup de filet mené par les autorités en novembre 2022 ciblait de nombreuses personnes soupçonnées d’avoir téléchargé massivement et regardé des photos et vidéos pédopornographiques. Toutes sortes de profils faisaient partie des 48 interpellés, allant d’élus locaux à des membres de famille d’accueil, des chômeurs, des retraités, des pères de famille, des individus connus des services de police ou non. Ils avaient de 26 à 79 ans. Certains ont déjà été jugés et condamnés.