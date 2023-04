Arnaque aux virements non autorisés : quelle est cette escroquerie de plus en plus répandue ?

Le site spécialisé Signal-Arnaques alerte sur une arnaque visant les Français. Il s'agirait de prélèvements non autorisés pouvant aller de 300 à 600 euros.

Un appel à la vigilance. Signal-Arnaques a récemment alerté sur une nouvelle arnaque qui toucherait de plus en plus de Français. Les dizaines de témoignages recueillis par le site spécialisé ont permis de comprendre que les escroqueries provenaient de la même entreprise : la société ENS.

Les escrocs auraient réussi à mettre la main sur un fichier d'IBAN, leur permettant de faire une demande aux banques pour effectuer des prélèvements non autorisés au nom de prétendus travaux. Cette arnaque agit en détournant les prélèvements européens (SEPA). Cette fraude est beaucoup moins connue que les retraits par carte bancaire car elle se fait directement depuis le compte bancaire.

S'agit-il d'un bug, d'une erreur ou d'une arnaque ? En tout cas, les plaintes arrivent en nombre chez Signal Arnaques à ce sujet.



Bonne nouvelle, néanmoins : c'est assez simple à régler. pic.twitter.com/KRkdTgepdT — Signal-Arnaques (@SignalArnaques) April 25, 2023

Il est cependant compliqué d'affirmer que c'est dû à une défaillance dans la procédure de transmission des mandats. Approché par RTL, le groupe BPCE, qui dirige la Caisse d'Epargne et la Banque Populaire, n'a pas souhaité «rentrer dans des explications techniques» tout en affirmant qu'il n'y a eu aucun impact final pour ses clients. Ils ont pu être immédiatement dédommagés.

Les victimes sont invitées à contacter le plus rapidement possible leur conseiller afin de s'opposer à la fraude. Le site Signal-Arnaques rappelle que «si vous n'avez pas autorisé le prélèvement à travers la signature d'un mandat, c'est un détournement de vos moyens de paiement. Or, dans ce cas, le code monétaire est sans ambiguïté : la banque doit vous rembourser au plus vite.» Pour renforcer leur dossier, les victimes peuvent rappeler à leurs conseillers les dizaines de témoignages similaires.

Pour plus de précisions, le site du Service public explique les démarches à suivre dans les cas des fraudes bancaires.