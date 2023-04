Fillette de 5 ans tuée dans les Vosges : «Le suspect risque 20 ans de réclusion criminelle», selon le procureur d'Epinal

Le procureur d’Epinal, Frédéric Nahon, s’est exprimé ce jeudi 27 avril au sujet du meurtre d’une fillette de 5 ans à Rambervillers, dans les Vosges. Le principal suspect risque jusqu’à vingt ans de réclusion criminelle.

L’émotion est toujours aussi vive à Rambervillers (Vosges). Deux jours après le meurtre d’une petite fille de 5 ans, Frédéric Nahon, procureur d’Epinal, est revenu sur les faits.

Mardi 25 avril, l'enfant a été retrouvée morte dans un sac-poubelle dans un appartement de Rambervillers. Rapidement, un suspect a été interpellé, il s’agit d’un jeune adolescent de 15 ans, qui a lui-même contacté les services de police.

Lors d’une conférence de presse organisée ce jeudi, Frédéric Nahon a expliqué que le principal suspect n’avait pas de casier judiciaire et qu’il avait été placé en garde à vue du chef de meurtre sur mineur de 15 ans.

Le jeune homme a d’ailleurs «fait usage de son droit au silence» au cours de cette garde à vue.

«Pour les peines encourues, le Code Pénal, pour ces faits d’une extrême gravité, prévoit une peine de réclusion criminelle à perpétuité, mais comme le mineur est âgé de moins de 16 ans, le Code de justice des mineurs prévoit une peine de vingt ans de réclusion criminelle», a-t-il ajouté.

Néanmoins, le suspect sera jugé «devant le Tribunal pour enfants et non pas un jugement devant la Cour d’assise des mineurs». L’adolescent de 15 ans sera présenté au juge d’instruction ce jeudi en vue d'une mise en examen.

L'autopsie du corps de l'enfant aura quant à elle lieu vendredi. «On en saura plus sur les circonstances du décès et de l'existence ou non de faits de viol», a ajouté Frédéric Nahon.