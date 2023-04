Justice : le pizzaïolo mafieux Edgardo Greco extradé vers l'Italie ?

La décision d’extrader ou non en Italie Edgardo Greco, condamné chez nos voisins pour des meurtres commis pour le compte de la mafia 'Ndrangheta, doit être rendue ce jeudi 27 avril par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon.

Il s’était fait repérer via une photo diffusée dans un journal local, sur laquelle il posait dans la pizzéria de Saint-Etienne où il travaillait. Edgardo Greco, 63 ans, y avait alors été reconnu par les autorités italiennes, qui s’étaient empressées de demander à la justice française de l’interpeller et de l’extrader.

Et pour cause. En 2006, Edgardo Greco a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, pour des meurtres commis alors qu’il faisait partie de la mafia calabraise 'Ndrangheta. Auteur d’une tentative d’assassinat en prison en 1982 sur un chef de clan concurrent, il avait, neuf ans plus tard, fait partie d’un groupe ayant sauvagement tué deux frères. Stefano et Giuseppe Bartolomeo avaient en effet été abattus à coup de barre de fer dans une poissonnerie, avant d’être aspergés d’acide et achevés d’une balle dans la tête, selon les récits faits par de nombreux médias. Deux ans après avoir été enterrés, Edgardo Greco avait exhumé leurs corps pour les dissoudre dans l’acide.

Dans un communiqué, Interpol a indiqué qu’il était également accusé de tentative de meurtre sur un dénommé Emiliano Mosciaro, toujours dans la guerre entre clans mafieux.

Un «non-respect de la procédure» pour éviter l'extradition ?

Après sa condamnation lors d’un grand procès visant plus d’une trentaine de membres de la 'Ndrangheta, il avait fui l’Italie. En France, il a travaillé dans plusieurs restaurants italiens de Saint-Etienne, sous une fausse identité. La décision sur son extradition doit être rendue ce jeudi.

Son avocat a indiqué à l’AFP avoir demandé un avis défavorable pour l’extradition, en raison d’un «non-respect de la procédure». La justice française avait d’ailleurs refusé celle-ci une première fois, en février, puisque l’homme avait été interpellé selon un mandat d’arrêt européen, alors qu’il aurait dû l’être sur la base d’une demande d’extradition de l’Italie (les faits qui lui sont reprochés remontent à avant la création de l’Union européenne). Les autorités transalpines avaient alors effectué une nouvelle démarche.

Edgardo Greco a toutefois été maintenu en détention au même moment, puisque considéré comme «dangereux» par Interpol.