Pyrénées-Orientales : onze enfants hospitalisés après une intoxication alimentaire dans un camping

Ce mercredi 26 avril, une trentaine d’enfants ont été pris de maux de ventre dus à ce qui ressemble à une intoxication alimentaire dans un camping situé à Caudiès-de-Fenouillèdes (Pyrénées-Orientales). Onze d’entre eux ont été envoyés à l’hôpital.

Des vacances perturbées. Dans le camping de Caudiès-de-Fenouillèdes (Pyrénées-Orientales), une trentaine d’enfants ont vécu une soirée cauchemardesque ce mercredi 26 avril. Agés de 10 à 18 ans, ils ne se sentaient pas bien et étaient pris de maux de ventre et de vomissements provoqués par ce qui ressemble à une intoxication alimentaire.

Une cinquantaine de pompiers et une équipe de SMUR ont été dépêchés sur les lieux et ont déclenché le plan «NOVI» pour nombreuses victimes, a indiqué France Bleu Roussillon relayant une information de l’Indépendant.

Parmi la trentaine d’enfants, onze ont été envoyés à l’hôpital, en plus de deux femmes âgées de 19 et 26 ans, qui souffraient de symptômes plus importants que les jeunes. Sept enfants ont été pris en charge à l’hôpital de Perpignan et quatre autres ont été envoyés dans un centre hospitalier de l’Aude.

Une enquête a été ouverte pour connaître les raisons de cette intoxication. «On n’en sait rien, je ne veux pas poser de mots sur ce qu’il s’est passé», a indiqué la maire de la commune Toussainte Calabrese.