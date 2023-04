Hautes-Alpes : un passeur sénégalais arrêté avec 32 migrants à bord

Un passeur originaire du Sénégal a été arrêté par la police française au col de Montgenèvre, dans les Hautes-Alpes. Dans son fourgon se trouvaient 32 migrants illégaux.

Ils ont indiqué avoir payé entre 400 et 600 euros chacun. Trente-deux migrants ont été découverts dans la camionnette d’un passeur originaire du Sénégal, dans la nuit de vendredi à samedi. Ils empruntaient le col de Montgenèvre (Hautes-Alpes), route connue pour les passages de clandestins entre l’Italie et la France.

Le passeur a été interpellé par les forces de l’ordre française, a indiqué France 3 Provence-Alpe- Côte-d’Azur. Il résiderait en Italie et doit être déféré au parquet.

En situation irrégulière, les migrants ont expliqué venir d’Inde, du Pakistan, d’Afghanistan ou du Bangladesh.

La frontière franco-italienne, vaste problématique d'immigration

Selon Amnesty international, le col de Montgenèvre est un haut-lieu de traversée illégale de la frontière depuis cinq ans. L’association indique que des clandestins y empruntent parfois des sentiers d’altitude pour éviter les forces de l’ordre, entraînant des risques pour leur vie. Elle explique également que «des centaines de policiers et gendarmes» sont mobilisés sur place pour empêcher les migrants d’entrer sur le territoire.

Plus globalement, la frontière entre l’Italie et la France est un vaste problème migratoire. Ainsi, pour le seul département des Alpes-Maritimes en 2022, près de 5.000 entrées illégales ont été recensées, dont plus de 600 mineurs isolés étrangers, selon Le Figaro. Dans les Hautes-Alpes, ces mineurs, ou individus qui se présentent comme tels, ont été environ un millier à être comptabilisés. La Savoie en a enregistré 270.