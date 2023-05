1er-mai : un policier en feu à Paris après un jet de cocktail Molotov (vidéo)

La tension est montée d’un cran à Paris ce lundi 1er mai, jour de la fête du Travail, entre les manifestants contre la réforme des retraites et les forces de l’ordre. Un policier a été victime de brûlures après un jet de cocktail Molotov.

Environ 1,5 million de personnes sont attendues dans les rues partout en France ce lundi 1er mai, à l’occasion de la fête du Travail. Une journée également choisie par l’intersyndicale pour protester une nouvelle fois contre la réforme des retraites. Des échauffourées entre des manifestants radicaux et les forces de l’ordre ont éclaté en début d’après-midi en marge du cortège syndical à Paris.

Un #policier en feu à #Paris ! Combien de temps allons nous supporter ces factieux en noir qui prennent en otage notre démocratie? Le #1erMai est la #fetedutravail , pas des casseurs! Soutien à nos collègues #policiers et nos camarades #gendarmes . A #Paris , déjà 30 interpellations. pic.twitter.com/nXLNq43Jdg

Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, notamment partagées par Matthieu Valet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, on peut voir un feu exploser sur un trottoir, puis un agent à terre avec une partie de sa combinaison en flammes, et ses collègues tenter d’éteindre le feu sur lui.

Selon les informations de CNEWS, un policier souffre de brûlures supposées graves, qui restent en cours d’évaluation, à la suite d’un jet de cocktail Molotov.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a indiqué sur Twitter qu'un policier a été «grièvement blessé, brulé à la suite d’un jet de cocktail Molotov», et a dénoncé les violences en marge des manifestations.

Si la très grande majorité des manifestants furent pacifistes bien sûr, à Paris, Lyon et Nantes notamment, les forces de l’ordre font face à des casseurs extrêmement violents venus avec un objectif : tuer du flic et s’en prendre aux biens des autres. Plus de 60 interpellations à…

