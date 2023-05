Pays-Bas : un «Boris Johnson» soupçonné d'avoir conduit ivre

Un homme en état d’ébriété a été arrêté dimanche 30 avril à Groningue, aux Pays-Bas, détenant un permis de conduire falsifié au nom de l’ancien Premier ministre britannique, Boris Johnson.

Plus c'est gros, plus ça passe... mais pas cette fois. Suspecté d’avoir un lien avec un indicent de conduite et en état d’ébriété, un homme a été arrêté par la police à Groningue aux Pays-Bas dimanche dernier. Mais quelle ne fut pas la surprise des forces de l’ordre, étonnées de rencontrer un certain «Boris Jonhson» d’après le permis de conduire de l’individu.

En effet, le faux papier ukrainien intercepté et «délivré» en 2019 était non seulement valable jusqu’à la fin de l’an 3000, mais comportait également le nom, la photo, et la date de naissance de l'ancien Premier ministre britannique.

Le document a été trouvé lors d'une enquête sur un accident qui a eu lieu peu après minuit dimanche, alors qu’une voiture s'était écrasée contre un poteau dans la ville de Groningue (nord). «A l'intérieur, la police a trouvé un faux permis de conduire appartenant à Boris Johnson», a confirmé Thijs Damstra, porte-parole.

Le lieu de fabrication du faux permis à déterminer

«Malheureusement pour cette personne, nous ne sommes pas tombés dans le piège», a ironisé la police de Groningue sur son compte Instagram.

Néanmoins, après l’accident, le véhicule avait été retrouvé abandonné sur place et l’homme suspecté avait rapidement été retrouvé à proximité. Âgé de 35 ans et originaire en réalité de Zuidhorn à l'ouest de Groningue, il n’avait pas pu s'identifier et avait refusé de se soumettre à un alcootest.

Deze rijbewijzen kan je kopen in toeristenwinkeltjes Oekraïne. Ik heb ze van oa Merkel en Zelensky https://t.co/wH9VAfb74m — Kysia Hekster (@Kysia) April 30, 2023

Si la police n’a pas réussi à déterminer où avait été fabriqué ce faux permis, une journaliste de la radiodiffusion néerlandaise NOS et ancienne correspondante en Russie, Kysia Hekster, a avancé une piste. Elle a affirmé dans un tweet partagé par le média, que des permis de conduire pouvaient facilement être achetés dans les magasins touristiques en Ukraine. «Pour autant que je sache, le vrai Boris Johnson n'était pas aux Pays-Bas au moment des faits», a ajouté Thijs Damstra.