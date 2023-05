Arnaqué sur un parking du restaurant : il tue l'escroc et revient manger son dessert

Un Américain, qui mangeait dans un restaurant de Houston (Texas) avec sa petite amie, en est sorti calmement quelques instants pour tuer un homme qui venait de le voler, avant d’y retourner pour finir son repas.

Il n’a pas supporté de se faire escroquer. Un Américain de 29 ans vivant au Texas a été arrêté par la police de Houston la semaine dernière, après avoir abattu par balle un individu, qui lui avait subtilisé 40 dollars (36 euros), a décrit le New York Times.

Alors qu’il dînait avec sa compagne, Erick Aguirre avait en effet donné cette somme à un homme se présentant comme un employé de l’établissement devant collecter une consigne en échange du stationnement des clients sur le parking. L’argent devait ensuite être rendu à la fin du repas.

Cependant, les vrais employés du restaurant ont indiqué au Texan qu’il venait certainement de se faire escroquer, puisque le stationnement était gratuit. Alors, Erick Aguirre a quitté la table, laissant sa petite amie quelques instants, pour partir calmement à la recherche du voleur. Selon un témoin, qui a décrit la scène au tribunal, il est allé récupérer une arme dans la voiture, avant de se diriger vers l’individu. Puis, un coup de feu a éclaté. Le suspect est alors revenu vers son véhicule, pour y déposer vraisemblablement l’arme, avant de retourner dans le restaurant.

Alors qu’il avait expliqué à sa compagne avoir simplement fait fuir l'escroc, celle-ci a découvert quelques jours plus tard que la photo du couple était affichée sur un appel à témoin de la police de Houston.

