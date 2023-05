Rodéos urbains : 1.967 usagers verbalisés et 169 individus interpellés la semaine dernière dans plus de 2.600 opérations

Police et gendarmerie ont procédé à plus de 2.600 opérations contre les rodéos urbains, la semaine dernière, permettant notamment l'interpellation de 169 individus.

Les forces de l’ordre sont mobilisées. Face au fléau que représentent les rodéos urbains, entre désagréments pour la population, risque pour les piétons et délinquance, policiers et gendarmes ont multiplié les interventions ces derniers temps.

La semaine dernière, 2.656 opérations ont ainsi été menées à travers le pays, a appris CNEWS. Le Nord et la Seine-et-Marne, deux des départements les plus actifs, ont respectivement vu 201 et 126 actions se réaliser pour contrer les plans des chauffards.

Côté bilan, les policiers et gendarmes ont verbalisé 1.967 usagers. Ils ont interpellé 169 individus et ont procédé aux saisies immédiates de 135 deux-roues et 178 automobiles, a-t-on également appris.

Le sujet suivi de très près par l'Intérieur

La lutte contre les rodéos urbains est devenue l’une des priorités du ministère de l’Intérieur. Ce week-end, Gérald Darmanin a envoyé un message aux préfets leur indiquant la possibilité d’utiliser des drones de renseignement pour aider les équipes sur le terrain. Leur présence dans les airs pourrait ainsi permettre de repérer plus facilement les groupes d’individus s’adonnant à cette pratique.

Ces derniers temps, des rodéos à deux-roues ayant lieu dans des centres commerciaux, comme à Grenoble ou près de Nantes, ont été diffusés sur les réseaux sociaux. En parallèle, la question de l’utilisation du contact tactique, qui consiste à percuter les véhicules qui tentent de prendre la fuite pour permettre d’arrêter leurs conducteurs, a été relancée. Laurent Nunez, préfet de police de Paris, qui sera par ailleurs l'invité de La Matinale de CNEWS ce mercredi 3 mai, a estimé que cela serait «irresponsable».