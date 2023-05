Vaucluse : deux morts dans une fusillade à Cavaillon

Deux hommes ont été tués par balles ce lundi 1er mai au soir dans le centre de Cavaillon dans le Vaucluse, en parallèle d’une seconde fusillade au nord de la ville, où un troisième homme a été blessé.

Deux fusillades en simultané. Alors que deux hommes âgés de 20 et 26 ans ont été tués par balles lundi soir dans le centre de Cavaillon (Vaucluse), dans le même laps de temps un troisième homme âgé de 36 ans a été blessé dans le nord de la ville, d’après le parquet d’Avignon.

Les faits se sont déroulés un peu avant 23h, lorsque les deux hommes sont décédés à la suite de tirs d’arme à feu, vraisemblablement ceux d’une Kalachnikov, alors qu'ils étaient à bord d'un véhicule à proximité de la gare de Cavaillon, a précisé le parquet.

A quelques minutes d'intervalle, un troisième homme qui se déplaçait à pied cité du Docteur-Ayme dans le nord de la ville, a été blessé à l’épaule par des tirs à l'issue d'une seconde fusillade. Cet endroit est particulièrement connu pour être un point de deal.

Un département en proie au trafic de stupéfiants

Si son pronostic vital n’est pas engagé, une source policière a néanmoins affirmé que les victimes étaient «défavorablement connues», sans préciser l’existence de quelconques antécédents en rapport avec des trafics de stupéfiants. L'enquête a été confiée à la police judiciaire.

Et pour cause, le Vaucluse, l’un des départements les plus pauvres de France, comptait au 31 mars 2022, quelque 69 points de deal selon le ministère de l’Intérieur.

Pour rappel, en septembre 2021, un homme âgé de 22 ans avait été tué en plein jour cité du Docteur-Ayme. Quelques mois auparavant, en avril 2021, un automobiliste, qui pourrait avoir été victime d'un règlement de comptes lié au trafic de stupéfiants, était décédé après avoir reçu plusieurs balles, toujours à Cavaillon.