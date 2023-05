Un homme de 27 ans, de nationalité russe, a tenté de mettre fin à ses jours à quatre reprises dans la même journée en Espagne, sans succès.

Un Russe a tenté de se jeter du haut d'un barrage près de la Jonquera, samedi 29 avril, mais les agents de la police ont pu finalement l'empêcher. Il a été transporté à l'hôpital Santa Caterina de Gérone rapporte le site ElCaso.com. Une fois arrivé à l'hôpital, il a refusé de rester et a décidé de rentrer chez lui. Mais sur la route du retour, l'homme a tenté une nouvelle fois de mettre fin à ses jours en sautant du véhicule en marche.

Transporté de nouveau à l'hôpital, il est finalement reparti chez lui. C'est alors qu'il a tenté de faire exploser son appartement en ouvrant le gaz. Il a ensuite menacé de brûler le véhicule de sa compagne. Les secours, une fois sur place, ont tenté de le calmer et ont décidé de le ramener à l'hôpital. Sur le trajet, le Russe a pour la quatrième fois tenté de se suicider en sautant du véhicule en marche, mais là encore sans succès.

Selon le journal ElCaso, les policiers espagnols ont ouvert une enquête pour déterminer si les tentatives de suicide répétées de cet homme de 27 ans de nationalité russe ne cachaient pas autre chose.

Le cas de ce jeune homme rappelle, par sa nationalité russe, l'évènement tragique de l'année dernière. Le millionnaire Sergey Valerievich Protosenya, qui siégeait au conseil d'administration de la plus grande compagnie gazière privée russe aurait tué sa compagne et sa fille de 18 ans, puis se serait pendu dans le jardin de la maison. Le fils a tenté de rouvrir l'enquête en affirmant que ce crime étrange et ce suicide avaient été orchestrés depuis la Russie et que son père ne pouvait être à l'origine de ces crimes.