Une femme a été condamnée à 14 ans de prison pour avoir fauché mortellement deux piétons en 2022, dans l’Illinois, aux Etats-Unis. Sur une vidéo publiée par le média américain Law & Crime le 27 avril dernier montrant son arrestation, elle apparait hilare devant les policiers.

«Vous êtes pathétique.» C’est ce qu’a déclaré un agent de l’Illinois aux Etats-Unis dans une vidéo publiée par le média américain Law & Crime le 27 avril dernier sur Youtube, à Stephanie Melgoza après son arrestation en 2022, alors que cette dernière était en train de rigoler, en état d’ivresse, alors qu'elle avait fauché mortellement deux piétons. Elle a été condamnée à 14 ans de prison le 26 avril.

En effet, cette vidéo choquante du média américain Law & Crime publiée un an après les faits du 10 avril 2022, montre, en caméra embarquée, l’arrestation de la jeune femme juste après l’accident. On peut y voir sa voiture complètement déformée par le choc, et le pare-brise brisé.

Durant 26 minutes, les policiers discutent avec Stephanie Melgoza, lui expliquant ce qu’elle a fait avant de lui demander de faire un test d’alcoolémie. Cette dernière a visiblement l’air ivre. Et pour cause, son taux d’alcool se révèlera trois fois supérieur à la limite légale.

Elle a plaidé coupable

La jeune femme tente par la suite de se dédouaner : «ça n’est pas arrivé. Je vais à Bradley», a-t-elle déclaré, faisant référence à l'université privée dans laquelle elle étudiait. De plus, à plusieurs reprises elle est apparue complètement détachée du drame dont elle était l’auteure, riant même alors qu'elle a fauché mortellement une femme et un homme âgés de 43 et 55 ans. Une fois à l’hôpital, alors qu’elle était toujours en train de plaisanter en dansant sur son lit, un agent lui a également rétorqué qu’elle était «pathétique».

A l’heure de son procès ce 26 avril 2023, soit un an après les faits, Stephanie Melgoza comparaissait devant un tribunal de l’Illinois. Reconnaissant formellement les faits, elle a plaidé coupable pour deux chefs d’accusation de conduite en état d'ivresse aggravée et deux chefs d'accusation de conduite dangereuse aggravée.

Condamnée à 14 ans de prison le lendemain, la jeune femme a exprimé ses remords : «je suis vraiment désolée et je ne commettrai plus jamais une telle chose. Je n’ai plus bu depuis le jour du drame, et je ne boirai plus jamais. Je veux essayer de faire quelque chose de positif pour changer les choses, parler de cette affaire et mettre en garde les autres contre les dangers de l’alcool», a-t-elle affirmé.