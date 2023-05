Essonne : un homme d’une vingtaine d’années violé en bas de son immeuble

Un homme âgé d’une vingtaine d’années, habitant une cité des Ulis, en Essonne, a été victime d’un viol, dans la nuit de ce jeudi 4 au vendredi 5 mai, a appris CNEWS de source policière. Aucune interpellation n'avait encore eu lieu ce vendredi à la mi-journée.

Dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 mai, aux alentours de 1h55, un homme d’une vingtaine d’années s’est présenté au commissariat des Ulis, en Essonne, accompagné d’une femme. En état de choc, il a raconté aux fonctionnaires avoir subi un viol en bas de son bâtiment, a appris CNEWS de source policière.

D'après son récit, l’homme a été abordé par un individu, au moment où il fumait devant de son immeuble, lui demandant un briquet. Alors que cet inconnu n’arrêtait pas de lui adresser la parole, le jeune homme continuait à l'ignorer.

En voulant rentrer chez lui, le jeune homme a été suivi par son agresseur jusque dans le hall. Et ce dernier est rapidement passé à l’acte. Il lui a d’abord porté des coups au niveau de l’oreille gauche avant de lui demander de faire une fellation.

De multiples blessures au visage

Face au refus du jeune homme, l’individu s’est alors montré très agressif et a frappé sa victime à coup-de-poing au niveau du visage et du ventre la forçant à pratiquer l’acte sexuel.

La mère de la victime est sortie sur le palier et a assisté à la scène mais sans pouvoir intervenir. Au terme du viol, l’agresseur a pris la fuite. La victime, elle, a vomis sur les escaliers.

Selon les premières informations, le suspect est un homme de type nord-africain et de corpulence mince. Il a les cheveux crépus et une barbe de quelques jours. Lors de l’agression, l’individu était vêtu d’une veste grise foncée de marque «Lacoste», d’un jean bleu et d’une paire de chaussure «Asics» grise avec des bandes jaunes fluo. Pour l’heure, aucune interpellation n’a eu lieu.

Concernant la victime, cette dernière a été blessée à plusieurs endroits. Des traces de griffures dans le cou, côté gauche sous l’oreille, ont été détectées. Elle souffre également d’un gonflement sous l’œil droit et de rougeur de la lèvre supérieure côté droit.