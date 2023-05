Fillette tuée dans les Vosges : les obsèques de la petite Rose ont lieu aujourd'hui

Les obsèques de Rose, la fillette de 5 ans tuée la semaine dernière dans les Vosges, se dérouleront ce vendredi après-midi à Metz (Moselle), où elle sera inhumée.

Dix jours après la macabre découverte, Rose, la fillette de 5 ans retrouvée dans un sac-poubelle le 25 avril dernier, sera enterrée cet après-midi à Metz. Ses obsèques auront lieu au cimetière de l’Est, a confirmé l’avocat de la famille à nos confrères de France Bleu.

«La cérémonie aura lieu vendredi à 14h au cimetière de Metz-Est», a indiqué l'avocat de la famille de Rose, Me David Collot, précisant qu'un permis d'inhumer a été délivré mercredi matin par la juge d'instruction et le corps de l'enfant a été rendu à sa famille en début d'après-midi.

Jusqu'à 20 ans d'emprisonnement

Le corps de Rose a été retrouvé dans un sac plastique mardi 25 avril dans un appartement de la commune de Rambervillers, quelques heures après le signalement de sa disparition aux forces de l’ordre par ses parents.

Un garçon de 15 ans, déjà mis en examen pour viol sur mineur l'an dernier, a été mis en examen pour le meurtre de la jeune fille et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, a annoncé le procureur Frédéric Nahon, et ce après deux jours de garde à vue. Le suspect, âgé de moins de 16 ans, est passible de 20 ans de réclusion criminelle, et non de la perpétuité en raison de son âge.

Une marche blanche en hommage à la fillette a eu lieu le week-end dernier à Rambervillers dans les Vosges, et a rassemblé plus de 500 personnes.