Drôme : un homme tué par balles et un autre blessé à Valence

Un homme âgé de 29 ans a été tué par balles ce mardi 9 mai dans le quartier de Fontbarlettes à Valence, et une autre personne a été blessée. Une enquête a été ouverte.

Une enquête ouverte pour meurtre en bande organisée, enlèvement et séquestration. A la suite de plusieurs coups de feu, un homme de 29 ans est décédé ce mardi dans le quartier de Fontbarlettes à Valence, et une autre personne a été blessée à l’oreille, a-t-on appris de sources policières.

Les faits se sont déroulés en pleine rue dans ce quartier de l’ouest de la ville drômoise. Appelés après des coups de feu, les policiers ont découvert durant leur intervention «une victime au sol, blessée par balle et inconsciente», et lui ont prodigué les premiers soins, a indiqué le parquet de Valence.

La police judiciaire en charge de l’enquête

La victime, transportée à l’hôpital, n’a pas survécu. Durant cette même intervention, un autre homme a été pris en charge, avec «une blessure grave non vitale». De source policière, il a eu une oreille arrachée.

Cette même personne a indiqué aux forces de l’ordre avoir été «enlevée et violentée plus tôt dans la soirée», a ajouté le parquet. Une enquête a ainsi été ouverte pour meurtre en bande organisée, enlèvement et séquestration, ainsi que tentative de meurtre en bande organisée. C’est la police judiciaire qui en a la charge.