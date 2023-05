Pas-de-Calais : une mère et son compagnon incarcérés après la découverte d'un bébé mort dans un bidon

Parmi les cinq personnes mises en examen après la découverte en avril du corps d’un nouveau-né retrouvé dans un bidon à Huclier dans le Pas-de-Calais, la mère de la victime et son compagnon ont été incarcérés ce mercredi 10 mai.

Ils ont été placés en détention provisoire. A la suite de la découverte d’un nouveau-né mort dans un bidon, retrouvé dans un champ à Huclier dans le Pas-de-Calais en avril, la mère de la victime et son compagnon ont été incarcérés ce mercredi, pour «assassinat et recel de cadavre».

La semaine dernière, cinq personnes, dont les parents et la grand-mère, avaient été mises en examen après la découverte du bébé. A l'issue de leur garde à vue, seuls la mère et son compagnon ont été mis en examen des chefs «d'assassinat et recel de cadavre» et placés en détention provisoire, a précisé le parquet de Béthune.

Il présentait un «traumatisme crânien»

Quant aux trois autres, ils ont été mis en examen des chefs de «recel de cadavre» et «non dénonciation de crime». L'un a été placé en détention provisoire et les deux autres sous contrôle judiciaire.

Pour rappel, le 3 avril, «un bidon contenant le corps sans vie d'un nouveau-né de sexe masculin» avait été retrouvé dans un champ, a rappelé le parquet.

Et d'après les premiers éléments à la disposition des forces de l’ordre, le bébé était mort depuis plusieurs mois quand il a été découvert. L'autopsie a également révélé que l'enfant était «né viable et présentait un traumatisme crânien évocateur d'impacts multiples».