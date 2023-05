Affaire Tariq Ramadan : pourquoi la décision sur la validité des expertises psychiatriques des plaignantes est-elle cruciale ?

La décision sur la validité des expertises psychiatriques des plaignantes accusant Tariq Ramadan de viol doit être rendue jeudi 11 mai. Les avocats de l'islamologue souhaitent qu’elles soient annulées.

Un moment clé du volet français de l’affaire Tariq Ramadan doit se jouer jeudi 11 mai. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris doit rendre sa décision sur les requêtes en nullité déposées par les avocats de l’islamologue, concernant les expertises psychiatriques rendues dans l’enquête pour des soupçons de viols sur quatre femmes.

Ces expertises pointent qu’un mécanisme d’emprise était mis en place par Tariq Ramadan, afin d’exercer un pouvoir dans leur relation et obtenir des actes sexuels sans se soucier du désir de l’autre.

S’il a reconnu des rapports sexuels, sa défense réfute l’idée de viol, affirmant que les victimes étaient consentantes, ce que prouverait la poursuite d’échanges après les actes en question.

Une décision décisive pour décider d'un procès aux assises ?

Mais les avocats de l’islamologue ont également attaqué d’une autre façon, en dénonçant l’une des personnes ayant mené les expertises, le psychiatre Daniel Zagury. Selon eux, celui-ci, déjà à l’origine d’une première analyse ayant été annulée pour vice de procédure (il avait rencontré des plaignantes alors qu’il devait seulement lire le dossier), n’aurait pas dû faire partie du collège des nouveaux experts. Ils estiment également que ses conclusions ne sont pas impartiales, puisque le docteur aurait collaboré avec une association communautaire (Schibboleh-Actualité de Freud), qui aurait pris des positions hostiles à Tariq Ramadan.

Les avocats, Mes Ouadie Elhamamouchi et Philippe Ohayon, ont ainsi estimé à l’AFP que le dossier «s’apparente de plus en plus à un fiasco judiciaire». Ils ont aussi dénoncé que leur client n’ait pas été entendu dans ces expertises. Le conseil d’une des plaignantes, Me Nathanaël Majster, s’est lui questionné : «Faut-il scruter tous les engagements spirituels ou culturels des experts ? Ils essaient d’amener le dossier sur lequel ils sont en grande difficulté sur le terrain des affrontements communautaires».

Alors que les juges d’instruction pourraient s’appuyer sur ces expertises pour ordonner un procès aux assises (ce que le parquet de Paris a requis), la question de leur validité ou non est donc extrêmement importante dans le dossier.

Ce rendez-vous survient à un autre moment clé pour Tariq Ramadan, puisqu’un premier procès le concernant va s’ouvrir en Suisse, lundi 15 mai, pour viol et contrainte sexuelle sur une plaignante différente des quatre de la procédure française.