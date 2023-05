Angleterre : une octogénaire dans un état grave après avoir été heurtée par l’escorte policière de la duchesse d’Édimbourg

Une femme de 81 ans est dans un état très grave après avoir été percutée par l'escorte policière de la duchesse d'Edimbourg à Londres. Une enquête a été ouverte.

Un dramatique accident. Une octogénaire a violemment été percutée, mercredi, par une moto qui escortait la duchesse d'Édimbourg à Londres (Angleterre). Helen Holland était dans une rue, dans l'ouest de la capitale britannique, quand le drame s'est produit. Selon la BBC, le cortège de Sophie Rys-Jones, duchesse d'Édimbourg et épouse du prince Edward, petit frère du roi Charles III, est impliqué.

La femme a été conduite à l'hôpital «dans un état critique». Sa famille, et notamment son fils et sa belle-fille, se disent «choqués et écœurés par ses graves blessures». Ils rassurent également en disant qu'elle est «bien prise en charge par le NHS (National Health Service)» qu'ils ont remercié «profondément pour son aide à la maintenir en vie».

Après le drame, une enquête a été ouverte par le Bureau indépendant pour la conduite de la police. De son côté, le palais de Buckingham a annoncé que la duchesse était «reconnaissante pour la réponse rapide des services d'urgence et se tiendra au courant des développements».