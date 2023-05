Gard : trois personnes tuées par arme à feu devant une salle de sport

Un quinquagénaire a tué deux personnes, ce samedi, devant une salle de sport dans le Gard avant de retourner l'arme contre lui.

Fusillade meurtrière dans le Gard. À Saint-Dionisy, trois personnes ont été tuées par arme à feu, ce samedi, aux abords d'une salle de sport de la commune. D'après les informations de Midi Libre, un homme de 51 ans est arrivé aux alentours de 13h sur le parking de la salle de sport, où se rendait ce qui serait son ex-compagne. Âgée de 27 ans, la jeune femme a été abattue.

Le meurtrier ne se serait pas arrêté au féminicide, puisqu'il aurait tué une autre personne, un homme de 60 ans, père de quatre enfants et supposément nouveau petit ami de la jeune femme. Le quinquagénaire, aussi père d'un enfant, a ensuite retourné son arme contre lui.

La gendarmerie s'est immédiatement rendue sur les lieux du drame, accompagnée du maire Jean-Christophe Grégoire, de la procureure de la République Cécile Gensac et le Sdis (service départemental d'incendie et de secours). Une cellule psychologique a été ouverte à la mairie en soutien aux témoins et aux proches.