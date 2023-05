Affaire Tariq Ramadan : accusé de viol, l’islamologue jugé en Suisse pour un premier procès

Alors que Tariq Ramadan risque le renvoi aux assises en France pour des soupçons de viols sur quatre femmes, l’islamologue, également poursuivi en Suisse, doit comparaître ce lundi 15 mai à Genève pour un procès.

Un premier procès pour Tariq Ramadan. Au cœur de plusieurs affaires de viols, en France et en Suisse, l’islamologue, ancien habitué des plateaux de télévision, va faire face au tribunal de Genève pour «viol et contrainte sexuelle».

Les faits, qui se seraient produits il y a 15 ans, ont été dénoncés par une femme surnommée «Brigitte» pour cacher son identité, car se disant victime de menaces. Alors qu’elle s’était convertie à l’islam, elle avait rencontré Tariq Ramadan lors d’une séance de dédicaces et avait entamé une correspondance avec lui via MSN et Facebook. Les messages étaient devenus de plus en plus intimes et les deux se seraient donné rendez-vous dans un hôtel de Genève où se trouvait l’accusé, le 28 octobre 2008.

Trois viols en une nuit

Là, il l’aurait obligée à des rapports sexuels, avec violence, a affirmé la plaignante. L’accusation parle ainsi de trois viols et de contrainte sexuelle, allant jusqu’à l’étouffement. Des faits niés par Tariq Ramadan, même s’il a admis l’avoir rencontrée.

L’avocat de «Brigitte», Me François Zimeray , a indiqué à l’AFP que «ce procès est une épreuve, et non une thérapie. (…) Elle s’attend à une confrontation douloureuse». Le conseil de l’accusé en Suisse, Me Guerric Canonica, avait, lui, estimé au moment du renvoi en jugement qu’il «reviendra aux juges de restituer la totale innocence» de son client.

Après neuf mois de détention provisoire en France en 2018, Tariq Ramadan a été libéré sous contrôle judiciaire. Il a l’interdiction de quitter l’Hexagone mais a l’autorisation d’aller en Suisse pour y être jugé. Le procès doit durer trois jours et le verdict doit être rendu le 24 mai.

le parquet français veut le renvoi aux assises pour Tariq Ramadan

En France, le parquet a requis le renvoi aux assises de Tariq Ramadan (âgé de 60 ans aujourd’hui), pour des accusations de viols de la part de quatre femmes. Jeudi dernier, un détail important de la procédure s’est joué, avec la validation par la cour d’appel des expertises psychiatriques des plaignantes, contre la requête des avocats de l’islamologue. Ces expertises pointent notamment l’emprise de l’homme sur ses victimes présumées.

Multipliant les recours, l’islamologue a demandé vendredi un dépaysement de la procédure française, instruite à Paris, estimant que la juge d’instruction a cherché à influencer la justice suisse en ne lui donnant accès qu’à certaines parties du dossier monté dans l’Hexagone (les deux pays peuvent se communiquer les éléments dans le cadre d’une entraide pénale internationale).

Pour rappel, l’affaire Tariq Ramadan avait éclaté lorsque d’anciennes collégiennes de Genève avaient révélé dans les médias suisses que l’islamologue, petit-fils du fondateur des Frères musulmans, avaient tenté d’en séduire une et eu des relations sexuelles avec trois autres, alors qu’il était leur professeur de Français.