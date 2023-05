Fusillade de Villerupt : le principal suspect interpellé, le maire attend «des réponses fortes» des pouvoirs publics face à l'insécurité

Un homme a été interpellé lundi 15 mai dans le cadre de l’enquête sur la fusillade survenue à Villerupt (Meurthe-et-Moselle) deux jours plus tôt, a annoncé le procureur de Nancy. L'homme est soupçonné d’être l’auteur de l’attaque.

Le «principal suspect» de la fusillade survenue samedi 13 mai à Villerupt (Meurthe-et-Moselle) a été interpellé dans la matinée du lundi 15 mai, a annoncé le procureur de la République de Nancy, François Capin-Dulhoste, à l’AFP.

L'homme a été placé en garde à vue jusqu’à mercredi matin, après avoir été arrêté «à 06H05, à proximité du domicile de ses deux frères» a indiqué le magistrat.

La fusillade, probablement liée au trafic de stupéfiants, s'était produite sur un point de deal, et avait fait cinq blessés, dont trois graves parmi lesquels figurent un adolescent de 17 ans, un jeune homme de 20 ans et une jeune femme de 30 ans.

Sur place ont été trouvés «20 étuis de 9 millimètres», «ce qui fait penser à un pistolet-mitrailleur», a déclaré le procureur François Capin-Dulhoste, qui n’a pas donné plus de détails sur l’arme utilisée. «L'auteur se serait présenté à pied sur le lieu des faits, avant de faire feu et de prendre la fuite à bord d'un véhicule», a-t-il ajouté.

un homme déjà multi-condamné

Dimanche 14 mai, un véhicule calciné, «considéré comme le véhicule de fuite» avait été retrouvé à Fameck (Moselle), a une trentaine de kilomètres de Villerupt, a également déclaré le procureur.

Le suspect est âgé de 38 ans, et est né à Villerupt, a complété le procureur adjoint Stéphane Javet.

Son casier judiciaire est rempli par de nombreuses condamnations pour des infractions de droit commun, de nature délictuelle - comme des vols aggravés ou encore des violences volontaires aggravées. À ce titre il a déjà été incarcéré à plusieurs reprises.

«Je n’ai de cesse de demander plus de présence policière», déplore le maire

Le maire de Villerupt, Pierrick Spizak, a lui aussi réagi à la fusillade en présentant en premier lieu son soutien aux familles des victimes.

L'édile a évoqué les problèmes d’insécurité présents dans sa commune proche des frontières luxembourgeoises, et souligné un manque de moyens déployés par les pouvoirs publics : «Je n’ai de cesse de demander plus de présence policière, plus d’actions, etc. En vain», a-t-il déploré.

Pierrick Spizak a lancé un nouvel appel : «Nous attendons des réponses fortes et immédiates de la part des pouvoirs publics, afin de ne plus vivre des événements aussi tragiques qui entachent notre commune et les nombreuses actions de notre équipe municipale pour améliorer le cadre de vie de toutes et de tous», a-t-il déclaré.