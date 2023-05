Hawaï : attaqué par un requin, un pêcheur en kayak filme la scène effrayante

Alors qu’il pêchait sur au large des côtes hawaïennes, Scott Haraguchi a été attaqué par un requin. Un moment effrayant qui a été capturé par sa propre caméra. Heureusement, le pêcheur n’a pas été blessé.

La scène remonte au vendredi 12 mai vers midi. Ce jour-là, Scott Haraguchi pêchait à moins de 3 km de l’île d’Oahu, au large des côtes hawaïennes. Lors d’une partie de pêche, filmée par sa propre GoPro, l’homme a réussi à attraper un poisson.

Soudain, l’homme a vu une sorte d’«ombre» foncer droit sur son kayak avant de l’attaquer. Pris de panique, Scott Haraguchi a commencé à hurler pensant qu’il s’agit d’une énorme tortue.

«J'ai entendu un bruit de souffle qui ressemblait à un «bateau» se dirigeant vers moi sans moteur et j'ai levé les yeux et j'ai vu cette grosse chose brune», a déclaré Scott Haraguchi.

Le pêcheur a rapidement réalisé qu’il venait de rencontrer un requin-tigre. «Mon cerveau a pensé que c'était une tortue, mais j'ai été frappé par cette chose et j'ai réalisé que c'était un requin-tigre», a-t-il indiqué.

Après cette attaque, l’homme a posté sur YouTube la vidéo capturée par sa propre caméra précisant que le requin recherchait, au moment de l’attaque, un phoque blessé qu’il avait repéré à proximité.

«Je pense que le requin a en fait mis le phoque hors d'état de nuire et l'a blessé [...], qu'il a attendu qu'il meure, qu'il est revenu et qu'il m'a pris pour le phoque et m'a attaqué à la place», a-t-il affirmé au média KITV.