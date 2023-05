Haute-Garonne : des tombes profanées dans un cimetière chrétien et juif

Six stèles ont été dégradées dans un cimetière à Noé, une commune de près de 3.000 habitants de Haute-Garonne. Les auteurs ont abîmé des tombes juives et chrétiennes. Une enquête a été ouverte, tandis que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a condamné cet acte.

Un symbole de la Seconde Guerre mondiale attaqué dans le sud de la France. Ce sont au moins six stèles du cimetière de Noé (Haute-Garonne) qui ont été profanées depuis le samedi 13 mai dernier. Selon les informations de France Bleu, confirmées par le préfet de Haute-Garonne Pierre-André Durant, les délinquants se sont attaqués à quatre tombes chrétiennes et à deux juives.

Ces dernières ne portent toutefois aucune inscription spécifique qui pourrait relier cet acte à une intention antisémite ou antichrétienne. Toutefois, c'est dans le cimetière de cette commune de presque 3.000 habitants que reposent les corps de réfugiés de la guerre d'Espagne et de Juifs tués durant la Seconde Guerre mondiale.

Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes de vandalisme dans un cimetière chrétien et juif. Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie.https://t.co/0SSV9DAHzM

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 18, 2023