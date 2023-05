Vaucluse : des affiches d’Emmanuel Macron grimé en Adolf Hitler placardées dans la ville d’Avignon

Une enquête pour injure publique envers le président et provocation à la rébellion a été ouverte après la découverte, sur des dizaines de panneaux publicitaires d'Avignon (Vaucluse), d'affiches caricaturant Emmanuel Macron en Adolf Hitler.

«Indigne et abject». La mairie d’Avignon (Vaucluse) a demandé ce jeudi 18 mai à l’afficheur Clear Channel de retirer les affiches apparues dans la ville, reprenant l’image d’Emmanuel Macron grimé en Adolf Hitler, avec une moustache «49.3».

Ces affiches, une trentaine, placardées sur les quelque 120 panneaux publicitaires de la municipalité, sont une reproduction d'une fresque murale réalisée par l'artiste Letko, qui avait été effacée en avril à la demande de l'agglomération du Grand Avignon.

Vaste campagne d'affichage actuellement sur toute la ville d'Avignon. Panneaux commerciaux.#Macron pic.twitter.com/gaoM9laG8o — Yann Baly (@Lybannay75) May 18, 2023

Une lourde peine

Le ou les auteurs de ce placardage sauvage encourent des peines de deux mois de prison et 7.500 euros d'amende au titre de la provocation à la rébellion, et 12.000 euros d'amende délictuelle pour l'injure au président, a précisé à l'AFP la procureure d'Avignon Florence Galtier.

Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, a vivement dénoncé ces actes. «Il est grand temps de sanctionner de la façon la plus sévère possible ceux qui s’adonnent à de telles campagnes odieuses. Condamnation totale, et soutien à EmmanuelMacron», a-t-il déclaré sur Twitter.

Jusqu’où iront-ils dans l’indignité et dans l’abject ?





Il est grand temps de sanctionner de la façon la + sévère possible ceux qui s’adonnent à de telles campagnes odieuses. Condamnation totale, et soutien à @EmmanuelMacron ! https://t.co/x7KNFQ3uRa — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) May 18, 2023

De son côté, la ville d’Avignon a annoncé porter plainte. Une enquête pour injure publique envers le président et provocation à la rébellion a également été ouverte.