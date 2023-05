Billet de 50 € oublié : quelle est cette escroquerie de plus en plus répandue qui cible les automobilistes ?

Tous les jours, une nouvelle arnaque apparaît. Dernière en date, celle misant sur un simple billet de 50 euros commence à faire des victimes. Le but des malfaiteurs ? Voler votre voiture. Explications.

Les arnaques se multiplient en France, elles sont présentes partout, que ce soit en ligne ou sur le terrain, ce qui nous oblige à tous de rester constamment vigilants. Cette fois-ci, ce sont les automobilistes qui sont visés.

Les voleurs deviennent de plus en plus ingénieux dans leurs arnaques, ils utilisent souvent un appât pour piéger leurs victimes, le billet de 50 euros semble bien fonctionner. Au départ l'arnaque ne sévissait que dans certaines régions, mais l'arnaque aux billets de 50 euros s'est rapidement répandue dans tout le territoire, selon La Dépêche.

Comment ils procèdent ?

C'est tout simple, les voleurs sévissent dans les parkings et glissent le billet de 50 euros sous les essuie-glaces de la voiture qu'ils veulent voler. Le conducteur l'aperçoit généralement une fois à l'intérieur du véhicule, voire après avoir allumé le contact, et sort pour récupérer le billet. C'est à ce moment-là que les voleurs s'emparent du véhicule.

Comme l'a révélé la police, cette arnaque est particulièrement efficace, car l'escroc n'a rien à faire. Généralement, la clé est déjà dans le contact et votre véhicule peut disparaître sous vos yeux. Les autorités recommandent d'être vigilants dans ce genre de situation et de ne pas céder à la panique. Un billet sur un pare-brise, quel qu'il soit, est certainement trop beau pour être vrai. Si vous êtes confrontés à cette situation, il est préférable de démarrer et de vous éloigner en toute sécurité avant de vérifier plus loin.

Il existe également une variante de cette arnaque, des individus percutent l'arrière d'un véhicule pour faire sortir le conducteur. Un complice en profite alors pour prendre le volant et démarrer rapidement. Celui qui a provoqué le faux accident n'a plus qu'à s'enfuir avec sa propre voiture.