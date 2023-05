Reims : une infirmière et une secrétaire médicale poignardées au CHU, le ministre de la Santé se rend sur place

Ce lundi 22 mai, en début d’après-midi, une infirmière et une secrétaire médicale ont été poignardées au CHU de Reims (Marne). Le pronostic vital de l’une d’elle est engagé. Le ministre de la Santé, François Braun, est attendu sur place.

Les faits se sont produits aux alentours de 13h30. Ce lundi, à Reims (Marne), un homme âgé de 59 ans a agressé à l’arme blanche deux employées de l’hôpital Maison-Blanche.

D'après le parquet, l'homme, «souffrant de trouble sévères et faisant l'objet depuis plusieurs années d'une mesure de curatelle renforcée», s'est présenté au service de l'unité de «médecine et santé au travail».

Il s’est d’abord dirigé vers un vestiaire et a poignardé, à l’aide de son couteau et sans la moindre raison apparente, l’infirmière et la secrétaire médicale, qui étaient à ce moment-là en train de mettre leur blouse de travail.

Le pronostic vital de l’infirmière, prise en charge par le Samu, est engagé. Elle a été conduite au bloc opératoire.

Une enquête ouverte pour tentative d'assassinat

Après cette agression, l’homme a quitté le CHU. Il a été par la suite interpellé dans la cour «par les agents de sûreté de l’hôpital», puis par les services de police.

Une enquête a été ouverte pour tentative d’assassinat et l’auteur présumé de l’agression a été placé en garde à vue.

Selon le parquet, l'homme «n’avait pas de rendez-vous dans ce service, et n’était pas suivi au sein de ce service». De plus, «il n’a jamais été condamné, mais avait été mis en examen à Châlons-en-Champagne pour des faits de violences aggravées, [et] avait bénéficié en juin 2022 d’une ordonnance de non-lieu pour irresponsabilité pénale».

Sur Twitter, le ministre de la Santé François Braun a indiqué qu’il allait se rendre sur place dès ce lundi soir.

«J’exprime ma vive émotion après la violente agression, en début d’après-midi, d’une infirmière et d’une secrétaire médicale au CHU de Reims. Pour assurer les équipes de mon soutien et de celui de mon ministère, je me rendrai sur place dès ce soir», a écrit le ministre.

De son côté, le maire de la ville, Arnaud Robinet, a exprimé «sa profonde émotion suite à la terrible agression». «Je pense aux deux victimes et à leurs familles. J’apporte également mon soutien à la communauté hospitalière qui m’est si chère», a-t-il tweeté.