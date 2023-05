Toulouse : ses parents le privent de jeux vidéo, il les menace avec un couteau

A Toulouse, un adolescent, accro aux jeux vidéo, s’en est pris physiquement à ses parents, alors que ces derniers avaient décidé de couper le wifi, en les menaçant avec un couteau. Il a été interpellé puis placé en garde à vue.

Les faits remontent au mercredi 17 mai. Ce soir-là, les forces de l’ordre ont dû intervenir dans le quartier d’Empalot, à Toulouse, après qu’un adolescent, accro aux jeux vidéo, a menacé ses parents avec un couteau.

En effet, le jeune de 16 ans n’allait plus à l’école et passait ses journées enfermé dans sa chambre devant ses jeux vidéo. C’est alors que ses parents ont décidé de lui couper le wifi pour qu’il ne puisse plus jouer à sa console. Un geste que le jeune homme n’a guère apprécié.

Il est alors entré dans une rage sans limite et s’en est pris physiquement à ses parents. Le jeune homme a, dans un premier temps, menacé de frapper sa mère avec un balai si elle ne lui remettait pas la connexion Internet.

Puis, l’adolescent s’est attaqué à son père en lui donnant des coups de poing au visage avant de le menacer avec un couteau, selon France Bleu Occitanie.

Alerté par le petit frère de l’adolescent, le voisin a prévenu les policiers. A leur arrivée, ces derniers ont interpellé le jeune garçon avant de le placer en garde à vue. Déféré vendredi dernier devant le juge, l’adolescent sera convoqué, le 21 juin prochain, devant le délégué du procureur pour «violence sur ascendant avec arme blanche».

«Les délégués du procureur de la République sont de simples citoyens mandatés par la justice, souvent des retraités de la police ou de la gendarmerie», précisent nos confrères.