Infirmière tuée à Reims : «Il y a un climat social qui favorise des passages à l'acte», regrette cette professionnelle de santé

Après le drame survenu au CHU de Reims et ayant conduit à la mort d’une infirmière, ce lundi 22 juin, l’anesthésiste Christel Baldet a regretté sur CNEWS la «surdité» du gouvernement qui, selon elle, «favorise des passages à l’acte».

Le meurtre de l’infirmière Carène Mezino au CHU de Reims, ce lundi 22 mai, décédée après avoir été poignardée par un quinquagénaire souffrant de troubles sévères, a plongé les personnels de santé dans une tristesse profonde.

Et alors que le ministre de la Santé, François Braun, doit aborder ce jeudi les questions sécuritaires avec des syndicats et des représentants des professionnels de santé, dans le but de trouver «des solutions possibles pour améliorer cette sécurité», l’infirmière anesthésiste Christel Baldet a regretté sur CNEWS la «surdité» du gouvernement qui «favorise», selon elle, «les passages à l’acte».

«Il y a une santé mentale en France qui se porte mal. Les violences dont sont victimes les soignants sont aussi le fait de gens qui sont mécontents parce qu’ils attendent longtemps aux urgences ou parce qu’il n’y a pas de médecin-traitant en ville», a-t-elle dit.

«Il y a un climat social qui favorise des passages à l’acte et malheureusement nous sommes face à un gouvernement sourd à nos appels, qui ne datent pas d’aujourd’hui. Il y a eu la crise Covid, on pensait que les leçons seraient tirées. Aucunement (...) On ne demande pas à ce que l’on réagisse, mais que l’on agisse», a-t-elle ajouté.

Du côté du ministre de la Santé, on estime qu’un «hôpital est par définition une structure qui est ouverte, qui accueille des personnes malades. Il est très difficile de le protéger à 200%», a estimé François Braun lors du salon Santexpo organisé par la Fédération hospitalière de France (FHF).

Pour rappel, l’agression s'est déroulée dans l'unité de médecine du travail de l'hôpital, située à côté du service de psychiatrie où était suivi le suspect au profil inquiétant. Selon le parquet, l’infirmière a été agressée à coup de couteau alors qu’elle était dans un vestiaire.

Elle est décédée «au cours de la nuit et ce malgré les premiers secours effectués rapidement et les nombreuses heures de prise en charge au bloc opératoire et en réanimation», a indiqué le CHU de Reims.