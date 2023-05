Accident de TGV : un appel à témoin lancé après la chute mortelle d’une voyageuse de 25 ans

Après la mort d’une femme âgée d’une vingtaine d’années, samedi 20 mai dernier, à quelques kilomètres de la gare de Saint-Raphaël-Valescure (Var), le commissariat de Fréjus a lancé, ce mardi 23 mai, un appel à témoin. Sa famille a porté plainte contre la SNCF pour «homicide involontaire».

Trois jours après la découverte du corps d’une jeune femme âgée d’une vingtaine d’années entre deux voies, à quelques kilomètres de la gare de Saint-Raphaël-Valescure (Var), le commissariat de Fréjus a lancé, ce mardi 23 mai, un appel à témoin pour «comprendre les circonstances du terrible accident».

Comme le rapporte France Bleu Provence, les témoins pourront joindre le commissariat au 04.94.51.90.00 pour livrer leur version des faits. Cet appel à témoin fait suite à la plainte déposée par la famille de la victime contre la SNCF pour «homicide involontaire».

Dans le même temps, une enquête pour «recherches des causes de la mort» a été ouverte et confiée aux policiers nationaux du commissariat de Fréjus, sous la supervision du Parquet de Draguignan. À son tour, la SNCF a également ouvert une enquête interne.

Les faits s’étaient produits samedi 20 mai au soir. La jeune femme, qui voyageait depuis la région parisienne en direction de la Côte d’Azur, est descendue à la gare de Saint-Raphaël-Valescure pour prendre l’air brièvement ou fumer.

En voyant son train partir, la victime s’était accrochée au wagon du train avant de finir par lâcher prise quelques kilomètres plus loin, plus précisément au niveau du quartier du Trayas, et chuter mortellement.