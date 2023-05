Isère : un commandant de police gravement percuté lors d'un refus d'obtempérer

Un chauffard a refusé de s’arrêter à un contrôle et a percuté un commandant de police, mercredi 24 mai à Vienne (Isère), avant de prendre la fuite.

Un nouveau refus d’obtempérer aux conséquences terribles pour les agents des forces de l’ordre. Mercredi en début d’après-midi, un automobiliste a refusé de s’arrêter pour être contrôlé, lors d’une opération menée à un rond-point de Vienne (Isère), a indiqué Le Dauphiné Libéré. Il a alors percuté de plein fouet un commandant de police.

Selon nos confrères, l’officier aurait été violemment projeté au sol et se serait retrouvé inanimé. Pris en charge par les pompiers et le Smur, il serait polytraumatisé. Son pronostic vital ne serait toutefois pas engagé. Il a cependant dû être médicalisé sur place avant d’être transporté à l’hôpital.

Le conducteur en cause a ensuite pris la fuite. Le véhicule était occupé par quatre personnes, dont une femme et des enfants.

Alors qu’une enquête pour homicide volontaire et refus d’obtempérer a été ouverte, selon la procureure de la République, Audrey Quey, la voiture des fuyards a été retrouvée accidentée et abandonnée peu après. Deux personnes, liées à cette voiture, ont été interpellées par la suite et placées en garde à vue.