Pas-de-Calais : 38 migrants en garde à vue après avoir violenté des gendarmes qui tentaient de les empêcher de prendre la mer

Trois gendarmes ont été blessés ce jeudi 25 mai lors d'une intervention sur une plage du Pas-de-Calais destinée à empêcher un groupe de migrants de prendre la mer pour gagner l'Angleterre.

Trente-huit migrants ont été placés en garde à vue ce jeudi pour «violences en réunion» après que trois gendarmes ont été blessés alors qu'ils voulaient empêcher une embarcation de prendre la mer à Oye-Plage (Pas-de-Calais), a-t-on appris auprès du parquet de Saint-Omer.

«deux ont des ITT de trois et six jours»

Ces trois gendarmes circulaient en buggy quand ils ont été caillassés dans la matinée par des migrants, ce qui a entraîné la perte de contrôle de leur véhicule. «Le pare-brise d’un des buggy a éclaté suite au jet d’une pierre» et il a «fait une embardée dans des sables mous, entrainant son retournement», a précisé le parquet.

L’agression «s’est poursuivie sur les trois gendarmes coincés dans le buggy avant une intervention rapide de leurs collègues pour les dégager».

Ces trois gendarmes, qui «souffrent de blessures aux membres et au crâne», n'ont «pas été hospitalisés», mais «deux ont des ITT de trois et six jours». Les gardes à vue étaient toujours en cours jeudi soir, «toutes les personnes sont auditionnées» et «des images exploitées pour établir les implications exactes», a indiqué le parquet.