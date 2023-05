Enlèvement d’Eya : que risquent le père et son complice ?

La fillette de 10 ans enlevée jeudi dans l'Isère, a été retrouvée au Danemark, où son père et le complice de celui-ci ont été interpellés. Des mandats d'arrêt européen avaient été délivrés contre les deux hommes.

Ils devront faire face à la justice. Alors qu’Eya, enlevée jeudi sur le chemin de l’école, a été retrouvée au Danemark, son père et le complice de ce dernier ont eux aussi été interpellés.

Une information judiciaire est d’ores et déjà ouverte pour «violences» sur mineure pour les deux mis en cause, «soustraction par ascendant» pour le père et «complicité de soustraction par ascendant» pour son complice.

Pour la soustraction d’enfant par ascendant, le père de la fillette de 10 ans risque ainsi jusqu'à un an d’emprisonnement et 15.000 euros d'amende. Des circonstances aggravantes, telles que le fait d’avoir retenu l’enfant hors du territoire français, pourraient également alourdir la sanction, si le délit est avéré.

En outre, les deux suspects pourraient être poursuivis pour «violences aggravées sur la mère de l’enfant». Âgée de 33 ans, cette dernière avait expliqué au Dauphiné Libéré les conditions violentes de l’enlèvement d’Eya. Pendant que le complice du père l’aspergeait de gaz lacrymogène, son «ex-mari avait attrapé l’enfant par les cheveux», avant de la forcer à le suivre.