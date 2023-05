Etats-Unis : un enfant de 11 ans touché par balle en pleine poitrine alors qu'il appelait à l'aide

Un garçon de 11 ans du Mississippi a été blessé par balle par un policier après avoir appelé le 911 à l'aide.

Ce drame s'est produit dans la ville d'Indianola, une petite ville principalement afro-américaine située dans le delta du Mississippi. Aderrien a été touché par une balle au niveau de la poitrine tirée par un agent du département de police d'Indianola tôt le samedi 20 mai, lorsque l'agent est intervenu suite à un appel signalant un trouble domestique au domicile de l'enfant, selon sa mère, Nakala Murry, et le Bureau des enquêtes du Mississippi.

Son avocat, Carlos Moore, a déclaré à CNN jeudi qu'il était impossible que le garçon puisse être confondu par l'officier avec l'adulte qui était le sujet de l'appel au 911, un homme de plus de 1,8 mètre. «Cet enfant de 11 ans mesure environ 1,2 mètre, donc il ne pouvait pas être confondu» a déclaré Carlos Moore.

Les circonstances du drame

Ce soir-là, la mère, Nakala Murry, a demandé à son fils d'appeler la police car le père d'un autre de ses enfants était «agité». Elle se sentait en danger. Le père de sa fille a été arrêté plus tard dans la journée de samedi, mais il a été relâché parce qu'elle n'a pas déposé de plainte contre lui. Elle s'est justifiée en déclarant : «Quand aurais-je eu le temps de le faire ? J'étais à l'hôpital avec mon fils».

La mère a déclaré que l'officier qui est arrivé à sa maison tenait son arme en mains à la porte d'entrée et a demandé à ceux qui étaient à l'intérieur de sortir. Son fils a alors été touché par balle en sortant du coin d'un couloir, dans le salon. Deux autres enfants, dont la fille de Nakala Murry et son neveu de 2 ans, se trouvaient également dans la maison au moment de la fusillade.

Des blessures graves ont été infligées au garçon. Il avait un poumon effondré, des côtes fracturées et un foie lacéré. On lui a placé un drain thoracique et il a été placé sous ventilateur. Il est sorti de l'University of Mississippi Medical Center à Jackson le mercredi 25 mai après cinq jours d'hospitalisation, a déclaré la porte-parole de l'hôpital, Annie Oeth.

Les circonstances de la fusillade font l'objet d'une enquête.

Les images de la caméra corporelle n'ont pas été rendues publiques. L'avocat a déclaré que sa demande de visionnage des images avait été refusée en raison d'une enquête en cours. Carlos Moore a déclaré qu'on lui avait également dit qu'il existait une vidéo de l'incident provenant d'une station-service à proximité d'après CNN.

Lundi soir, le conseil des Aldermen d'Indianola a voté en faveur de la mise en congé administratif rémunéré de l'agent Capers pendant que l'enquête sur la fusillade est en cours. Dans une déclaration publiée pendant le week-end, le MBI a déclaré que l'agence était en train d'évaluer cet incident critique et de recueillir des preuves et qu'elle transmettrait ses conclusions au bureau du procureur général de l'État une fois l'enquête terminée.

La famille a fait part de sa colère. «Nous demandons justice», a déclaré Nakala Moore devant l'hôtel de ville jeudi matin avant le sit-in. «Un garçon noir de 11 ans de la ville d'Indianola a frôlé la mort. Il n'avait rien fait de mal et avait tout fait ce qu'il fallait» a-t-elle indiqué.

La famille demande le renvoi de l'officier. L'avocat, la mère du garçon et d'autres personnes ont organisé une marche et un rassemblement pour demander le renvoi de l'officier et la diffusion des images de la caméra corporelle.

«Nous pensons que la ville et l'agent doivent être tenus responsables envers Aderrien Murray pour les dommages qu'ils ont causés», a déclaré l'avocat.