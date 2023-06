Disparition d'une femme sur une autoroute en Dordogne : Mélanie a été retrouvée

Portée disparue depuis le mardi 30 mai après une panne sur l’autoroute A89 en Dordogne, Mélanie, 35 ans, a été retrouvée saine et sauve ce vendredi 2 juin à Donzenac, près de Brive, en Corrèze.

C’est un soulagement pour sa famille. Disparue pendant trois jours, Mélanie, 35 ans a été retrouvée saine et sauve vendredi 2 juin dans un hôtel situé à Donzenac, près de Brive en Corrèze.

La trentenaire était portée disparue depuis mardi après une panne survenue sur son véhicule alors qu'elle circulait sur l’autoroute A89 en Dordogne.

D’après nos confrères de France Bleu Périgord, c'est aux alentours de 12h que la jeune femme s’était arrêtée sur l’autoroute avec sa voiture en panne juste avant la sortie 16 de Saint-Laurent-sur-Manoire.

Disparue après s’être rendue aux toilettes

Un dépanneur était ensuite arrivé sur place, appelé par l'opérateur autoroutier, et avait chargé la voiture sur son camion, remontant à bord de sa dépanneuse vers 13h avec la femme de 35 ans.

Puis, la jeune femme souhaitant aller aux toilettes, le patrouilleur s’était arrêté peu après sur l’aire d’autoroute la plus proche. C'est à partir de là que Mélanie n’avait plus donné signe de vie. Inquiet qu’elle ne revienne pas, le dépanneur avait ainsi prévenu les gendarmes.

Une femme fragile

D'après sa famille, la disparition de Mélanie était d’autant plus inquiétante que la jeune femme est décrite comme étant «fragile», pouvant parfois apparaître comme désorientée ou incohérente dans ses propos.

A noter que ce n’était pas la première fois que la jeune femme était portée disparue. Mélanie s'était ainsi déjà volatilisée par le passé, notamment jusqu'à quinze jours durant. La gendarmerie de Périgueux avait déjà ouvert une enquête pour disparition inquiétante et inscrit la jeune femme au fichier des personnes recherchées.

Sachant qu’elle est majeure et n’avait disparu que depuis trente-six heures, il avait fallu attendre deux jours pour qu’à l’initiative de la famille, des recherches soient menées par des maîtres-chiens du GCRES 24 (Groupe Cynotechnique de Recherche et Sauvetage 24) et une association autour de l’aire d’autoroute jeudi.

Mais c'est finalement grâce à des mouvements bancaires que la jeune femme a pu être retrouvée dans un hôtel à Donzenac en Corrèze, formellement identifiée par une patrouille de la gendarmerie locale dépêchée sur place.