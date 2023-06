Femme tuée à l'arme blanche en Vendée devant sa famille : ce que l'on sait

Une quarantenaire a été mortellement blessée au couteau dans la soirée du jeudi 1er juin par son ancien compagnon à Montaigu-Vendée, devant sa fille et ses parents. Le mis en cause a été placé en garde-à-vue pour homicide volontaire.

Plusieurs années de violences intrafamiliales soldées par un féminicide. À Montaigu-Vendée, dans la soirée du jeudi 1er juin, une femme âgée d’une quarantaine d’années a été tuée devant sa fille de huit ans et ses parents sexagénaires, a révélé le parquet de La-Roche-sur-Yon à l’AFP vendredi 2 juin.

Le mis en cause, son ex-compagnon dont elle était récemment séparée, s’est lui-même dénoncé auprès des secours après l’agression mortelle.

L'homme a été arrêté par les gendarmes sur son lieu de résidence, puis placé en garde à vue a déclaré une source proche de l’enquête.

L'homme s'en était déjà pris à la victime, raconte une voisine

Cette dernière a également révélé que le mis en cause était déjà connu pour des faits de violences intrafamiliales et de harcèlement : «On savait que, il y a un an et demi, elle s'était prise des coups. (À l'époque) on avait peur pour elle, il avait vidé la maison, il était alcoolisé», a confié une voisine de la victime à l’AFP, sans dévoiler son identité.

«Les gendarmes sont venus plein de fois, mais pas depuis quelque temps. On la savait avec sa petite et on pensait que c'était réglé (...) Malheureusement le pire est arrivé», a-t-elle ajouté.

En 2021, le nombre de féminicides a augmenté de 20% par rapport à l'année précédente, avec 122 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, mentionnent les derniers chiffres disponibles du ministère de l'Intérieur.

Parmi les femmes victimes de féminicides par leur conjoint, 35% avaient déjà subi des violences antérieures de la part dudit compagnon.