Trappes : une fusillade fait quatre blessés, dont un grave

Une nouvelle fusillade a éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi à Trappes dans les Yvelines, faisant quatre blessés, dont un grave.

Un quartier sous le choc. Dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 mai, une fusillade a éclaté dans la ville de Trappes (Yvelines).

Quatre hommes âgés de 21 à 28 ans ont été blessés par balles, dont un gravement.

D’après une source policière à CNEWS, les faits se sont déroulés vers 00h10, lorsque des coups de feu ont été entendus rue des Épices, dans le secteur de la Commune de Paris, à proximité d’un commissariat.

Les tireurs toujours recherchés

Une équipe de police a rapidement été dépêchée sur place. En sortant du commissariat les agents ont aperçu deux hommes monter sur un scooter. Pris en chasse par les forces de l’ordre, le passager a pris la fuite et le conducteur du deux-roues n’a pas pu être rattrapé.

Des traces de sang ont été retrouvées sur les lieux des tirs, ainsi que des douilles de balles, toujours selon la même source. Les quatre blessés par balles, qui habitent le quartier, ont été signalés à la police et conduits à l'hôpital. Deux d'entre eux sont âgés de 28 et 23 ans et ont été blessé à la cuisse, un autre de 21 ans blessé à la hanche et le quatrième, âgé de 22 ans, a été touché plus gravement au niveau du thorax.

Pour le moment, aucune source n'a précisé s'il s'agissait d'un règlement de comptes, notamment sur fond de trafic de drogues.