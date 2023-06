Rodéo urbain : un homme condamné grâce à sa propre vidéo postée sur les réseaux sociaux

Un jeune homme de 22 ans a été condamné, ce vendredi, pour un rodéo urbain avec sa motocross à Crécy-la-Chapelle (Seine-et-Marne). Les gendarmes ont réussi à l'identifier grâce à une vidéo qu'il avait postée sur les réseaux sociaux, mettant en avant ses «exploits».

Il a été rattrapé par la patrouille. Un jeune motard de 22 ans a été condamné, vendredi, par le parquet de Meaux (Seine-et-Marne), à six mois de prison avec sursis et vu son permis être suspendu pendant six mois après un rodéo urbain avec sa motocross. Si, dans un premier temps, il avait échappé à la police après un refus d'obtempérer, il a pu être identifié grâce à une vidéo qu'il avait lui-même postée sur les réseaux sociaux.

Dimanche dernier, en milieu d'après-midi, alors qu'ils couvraient le secteur de Crécy-la-Chapelle, les gendarmes ont remarqué un conducteur sur une motocross non homologuée, qui avait grillé deux feux tricolores et qui s'adonnait à des roues arrière. Ces derniers ont tenté de l'intercepter mais le jeune homme avait réussi à prendre la fuite en empruntant un chemin impraticable pour une voiture.

Sa motocross devrait être détruite

Et ravi d'avoir réussi à semer la brigade, le jeune homme avait publié les images de ses «exploits» sur les réseaux sociaux. Il s'était ouvertement moqué des forces de l'ordre et avait incité les amateurs de rodéo urbain à continuer. Mais les gendarmes avaient eux aussi filmé le déroulement des faits et sont parvenus à l'identifier.

Ils ont ainsi fait irruption dans son appartement, ce jeudi, à 6h du matin, avant de l'interpeller et de le placer en garde à vue. Et en plus de sa condamnation, ses équipements ont été saisis et sa motocross devrait bientôt être détruite.