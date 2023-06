Une ville espagnole décrète deux jours de deuil après la mort tragique d'une mère et son fils, électrocutés dans une piscine

La commune de Torrefarrera, en Catalogne, a décrété ce lundi 5 mai deux jours de deuil après la mort d'une mère et de son fils, électrocutés alors qu'ils nettoyaient leur piscine.

Un accident autant inhabituel que dramatique. La commune espagnole de Torrefarrera, située en Catalogne (Espagne), a décrété ce lundi 5 mai deux jours de deuil, après la mort d'une mère et de son fils, électrocutés alors qu'ils nettoyaient leur piscine le 28 mai dernier.

Selon les informations du quotidien El Mundo, Denise Alina C., et son fils Robert G., étaient en train de décrasser l'intérieur du bassin à l'aide d'outils électriques, tandis que celui-ci n'était pas complètement vidé de son eau. Un oubli qui aura été fatal, puisque mère et fils ont été électrocutés.

La mère morte sur le coup, son fils une semaine plus tard

Denise Alina C., âgée de 40 ans, est morte sur le coup. Son enfant a quant a lui été pris en charge par les secours avant d'être transféré à l'hôpital Sant Joan de Déu de Barcelone, où il est décédé ce lundi, soit une semaine après l'accident.

Dans un communiqué, la commune d'un peu plus de 4.600 habitants a indiqué que «les drapeaux seront mis en berne dans tous les édifices communaux ce mardi et ce mercredi 7 juin», avant d'annoncer la suspension de «toutes les manifestations publiques officielles programmées».

Demà dimarts i dimecres, les banderes onejaran a mig pal en tots els edificis municipals i queden suspesos tots els actes públics oficials previstos.



Des de la Corporació Municipal es lamenta el trist succés i es fa arribar les condolences a la família de les víctimes. — AjTorrefarrera (@AjTorrefarrera) June 5, 2023

Les Mossos d'Esquadra, la police autonome de Catalogne, ont annoncé l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame.