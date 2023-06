Accident lors d’un rodéo urbain à Bordeaux : 1 an de prison ferme pour un automobiliste

L’automobiliste qui avait percuté et blessé 13 personnes lors d’un rodéo urbain à Bordeaux en avril dernier, a été condamné ce mercredi 7 juin à un an de prison ferme.

Il avait perdu le contrôle de son véhicule dans un virage. Un automobiliste a été condamné à un an de prison ferme ce mercredi, pour avoir accidentellement percuté et blessé 13 personnes lors d’un rodéo urbain à Bordeaux le 16 avril dernier.

Le conducteur, âgé de 32 ans, avait perdu le contrôle de son véhicule dans un virage lors de son «tour de piste», renversant les spectateurs qui se trouvaient à cet endroit, avant de prendre la fuite avec ses trois passagers. Mais poursuivi par des témoins de la scène, il avait été stoppé dans la commune voisine de Bassens et interpellé par les forces de l'ordre, puis placé en détention provisoire.

A l'audience, la procureure a requis «des réponses pénales suffisamment exemplaires pour que ce type de faits ne se perpétuent pas», rappelant le «durcissement des politiques pénales» récent dans la répression des «rodéos urbains».

Valentine Poret, avocate de la défense, a «appelé à ce que la justice ne soit pas guidée par les émotions» et que le choix de la peine ne soit pas «dicté par l'opinion publique», en référence à l'écho médiatique important qu'a connu cette affaire.

«Son état de santé est incompatible avec une remise en détention»

«Son état de santé est incompatible avec une remise en détention», a-t-elle également plaidé, faisant ici référence à la myopathie de son client, maladie pour laquelle il est par ailleurs sous curatelle renforcée. La rééducation nécessaire dans le cadre de cette maladie a été compliquée lors de sa détention provisoire.

In fine, l’automobiliste a été condamné à un an de prison ferme, aménagé sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique, ainsi que d'un sursis probatoire de deux ans. Il s'est également vu confisquer son véhicule, suspendre son permis de conduire pour un an. Il devra aussi passer un stage de sécurité routière.