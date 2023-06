Allier : cinq ans de prison requis pour un couple britannique soupçonné d'avoir détourné jusqu'à 350 millions d'euros

Cinq ans d'emprisonnement ont été requis ce mercredi 7 juin devant le tribunal correctionnel de Montluçon (Allier) à l’encontre d’un couple britannique, soupçonné d'une vaste fraude financière portant sur plus de 290 millions d'euros.

Le jugement aura lieu le 4 juillet prochain. Le procureur de la République de Montluçon dans l’Allier, Loïc Eyrignac, a réclamé ce mercredi cinq ans de prison à l’encontre d’un couple britannique soupçonné d’avoir détourné entre 290 et 350 millions d’euros dans la région de Londres.

Seul présent à l’audience, Robert Hopkinson, 42 ans, en détention provisoire depuis son interpellation en France en mars 2022, a été jugé ce mercredi tandis que son compagnon Richard Yeowart, 55 ans, l’a été par défaut, étant en fuite.

Durant cette audience, le procureur de la République a évoqué un «schéma mis en place depuis des années», avant de réclamer cinq ans de prison pour chacun des deux hommes, notamment pour «blanchiment aggravé» et «association de malfaiteurs». Il a aussi demandé un mandat d'arrêt contre Richard Yeowart et requis le maintien en détention de Robert Hopkinson.

Mais une fois à la barre, le prévenu de 42 ans a rejeté la faute sur son compagnon absent : «je ne me souviens pas», «je n'étais pas au courant», «je savais pas», «j'ai mal jugé», a-t-il déclaré en ajoutant, grâce à un interprète, avoir suivi un conjoint «très convaincant».

Ils œuvraient en France et au Royaume-Uni

Concernant les faits, c’est un commerçant de Cérilly (Allier) qui avait donné l'alerte après avoir ouvert par erreur un colis, découvert deux faux permis de conduire et fait un signalement à la gendarmerie. Une perquisition menée chez les destinataires du colis avait permis de découvrir des pièces d'or, de l'argent et des documents falsifiés. La valeur totale des saisies, ajoutées à six voitures, à la maison de l'Allier et à une autre résidence dans le Pas-de-Calais, s'élève à 1,4 million d'euros.

«Un grain de sable» comparé aux malversations dont on les suspecte dans leur pays, comme l'a souligné le procureur mercredi pendant l'audience. Les deux hommes sont en effet recherchés en Grande-Bretagne pour des faits qu'ils auraient commis quand ils travaillaient à la tête d'Arena Television, une société de diffusion d'événements sportifs comme l'Euro 2020 ou culturels, basée dans la région de Londres.

Après l’annonce, via un mail en 2021, que la société était en cessation de paiement, les deux hommes avaient disparu et c’est un administrateur qui avait constaté par la suite le détournement de 250 à 300 millions de livres (soit 290 à 350 millions d'euros).

L'affaire fait depuis l'objet d'une enquête criminelle du Serious Fraud Office (SFO) qui a indiqué sur son site avoir mené deux arrestations en février 2022 en lien avec cette escroquerie.