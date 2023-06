Fortement alcoolisée, une passagère mord et frappe des policiers dans un avion (vidéo)

Une Américaine, présumée ivre, a été récemment arrêtée et extraite de force d'un avion de la compagnie Southwest Airlines en raison de son comportement violent. La scène, filmée, fait depuis le tour des réseaux sociaux.

Les autres passagers se souviendront également longtemps de ce vol. Kamaryn Gibson, une femme originaire du Kansas aux États-Unis, a été arrêtée le 29 mai dernier puis extraite de force d'un avion de la compagnie Southwest Airlines à La Nouvelle-Orléans.

Des voyageurs, exaspérés, ont filmé la scène où l'on voit la jeune femme de 25 ans se faire ainsi escorter par deux policiers.

Cette arrestation faisait suite au mauvais comportement de Kamaryn Gibson, qui aurait explosé de colère peu avant le décollage.

libérée sous caution

Selon le New York Post, la mise en cause aurait d'abord donné de violents coups de pied dans le siège devant elle. Le personnel de la compagnie lui a donc demandé à plusieurs reprises de se calmer. Son comportement ne s'améliorant pas, ils ont décidé de demander de l'aide auprès de la police de l'aéroport. Les pilotes ont donc dû ramener l'avion en phase de roulage afin de l'évacuer, selon le capitaine Jason Rivarde du bureau du shérif de la paroisse de Jefferson.

Rowdy, allegedly drunk passenger dragged off Southwest Airlines flight leaving New Orleans. https://t.co/baXb0L8LMb pic.twitter.com/kCoVKAAN79 — New York Post (@nypost) June 6, 2023

Les adjoints du bureau du shérif ont ensuite tenté de persuader Kamaryn Gibson de quitter l'avion pacifiquement, mais «elle a refusé de sortir de l'avion à plusieurs reprises», a déclaré Jason Rivarde. Dans les vidéos, on peut la voir se débattre avec les policiers. À un moment, elle déclare : «Je suis vraiment confuse... que se passe-t-il ?» Les passagers lui ont alors indiqué qu'elle était en train d'être arrêtée, mais elle a continué à se débattre jusqu'à la passerelle de l'avion et dans la zone d'attente publique, où elle aurait mordu et donné des coups de pied aux adjoints.

Les autorités ont alors immobilisé Kamaryn Gibson dans un fauteuil roulant et l'ont emmenée au poste de police de l'aéroport, où elle a été inculpée de trois chefs d'accusation de voies de fait sur un agent de police, de troubles à l'ordre public en état d'ivresse, de deux chefs d'accusation de résistance à un agent et de dégradations criminelles, selon le New York Post. Elle a été libérée sous caution un jour plus tard.